Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг
Арт. X13260372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Алюминиевая сварочная проволока ER5356 (аналог Св-АМг5) DEKA СТ000001738 - применяемая для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами. На постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.
Преимущества
- Устойчивая дуга
- Качественный шов
- Размер катушки - D100
- Рядная намотка
- Область применения - сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg
- Al - основа
- Mg - 5
- Mn - 0.15
- Ti - 0.08
- Cr - 0.12
- Si - 0.25
Химический состав, %