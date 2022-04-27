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Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг
5.0
3
1 830 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг
    Арт. X13260372
    5.0
    3
    Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг
    Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг
      Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг
      Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг

      Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг

      1 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13260372
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      1 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевая сварочная проволока  ER5356 (аналог Св-АМг5) DEKA СТ000001738 - применяемая для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами. На постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов
        • Размер катушки - D100
        • Рядная намотка
        • Область применения - сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg

          • Химический состав, %

          • Al - основа
          • Mg - 5
          • Mn - 0.15
          • Ti - 0.08
          • Cr - 0.12
          • Si - 0.25