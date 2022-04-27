Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001738 алюминиевая, 1.2 мм, 2 кг

Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Размер катушки - D100



Рядная намотка



Область применения - сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg



Химический состав, % Al - основа



Mg - 5



Mn - 0.15



Ti - 0.08





Cr - 0.12





Si - 0.25

Алюминиевая сварочная проволока ER5356 (аналог Св-АМг5) DEKA СТ000001738 - применяемая для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами. На постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.