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Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)
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Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)
    Арт. 720881
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)
      Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)
      Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)

      Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720881

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Проволока нержавеющая ER308LSi DEKA СТ000001744 предназначена для аргонодуговой сварки нержавеющих аустенитных сталей c содержанием хрома 19,95% и никеля 9,88% типа 03Х17Н14М2, 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 321 и т.п. в среде защитных газов (Ar, аргон). На постоянном токе DC. Обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва. Используется для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п.
        Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов