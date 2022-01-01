Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая, 0.8мм, (15кг)

Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Проволока нержавеющая ER308LSi DEKA СТ000001744 предназначена для аргонодуговой сварки нержавеющих аустенитных сталей c содержанием хрома 19,95% и никеля 9,88% типа 03Х17Н14М2, 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 321 и т.п. в среде защитных газов (Ar, аргон). На постоянном токе DC. Обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва. Используется для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п., изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.