Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001872 нержавеющая, 1.0 мм, 5 кг

Нержавеющая сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001872 для аргонодуговой сварки нержавеющих аустенитных сталей c содержанием хрома 19,95% и никеля 9,88%. Типы 03Х17Н14М2, 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 321 и т.п. в среде защитных газов (Ar, аргон). На постоянном токе DC. Будучи наплавленным, обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва. Для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п. ER 308LSi является сварочной холоднотянутой проволокой из высоколегированной стали для сварки (наплавки) и изготовления электродов. В данной проволоке очень низкое содержание углерода, которое делает материал пластичным и легко поддающимся деформации.

Преимущества