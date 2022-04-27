Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 нержавеющая, 1.2 мм, 5 кг
5.0
2
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 нержавеющая, 1.2 мм, 5 кг
    Арт. X13260196
    5.0
    2
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 нержавеющая, 1.2 мм, 5 кг
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 нержавеющая, 1.2 мм, 5 кг
      Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 нержавеющая, 1.2 мм, 5 кг
      Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 нержавеющая, 1.2 мм, 5 кг

      Сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 нержавеющая, 1.2 мм, 5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13260196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нержавеющая сварочная проволока Deka ER-308LSi СТ000001747 для аргонодуговой сварки нержавеющих аустенитных сталей c содержанием хрома 19,95% и никеля 9,88%. Типы 03Х17Н14М2, 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 321 и т.п. в среде защитных газов (Ar, аргон). На постоянном токе DC. Будучи наплавленным, обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва. Для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п. ER 308LSi является сварочной холоднотянутой проволокой из высоколегированной стали для сварки (наплавки) и изготовления электродов. В данной проволоке очень низкое содержание углерода, которое делает материал пластичным и легко поддающимся деформации. 

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов
        • Размер катушки - D200
          Рядная намотка