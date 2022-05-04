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Сварочная проволока Св-08Г2С-О Lincoln Electric К-300АО, 1.2 мм, 18 кг
5.0
2
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Св-08Г2С-О Lincoln Electric К-300АО, 1.2 мм, 18 кг
    Арт. X132646136
    5.0
    2
    Сварочная проволока Св-08Г2С-О Lincoln Electric К-300АО, 1.2 мм, 18 кг

      Сварочная проволока Св-08Г2С-О Lincoln Electric К-300АО, 1.2 мм, 18 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132646136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lincoln Electric
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Проволока омедненная Lincoln Electric СВ-08Г2С-О, 1.2 мм (кассета 18 кг) – применяется для полуавтоматической сварки низкоуглеродистых низколегированных видов стали в защищенной среде углекислого газа и газовой смеси. Обладает стабильным горением и экономичным расходом. Швы получаются высококачественными, без пор, непроваров и иных дефектов.

        Преимущества

        • Диаметр – 1.2 мм
        • Исполнение – кассета 18 кг
        • Высокое качество изготавливаемых швов
        • Минимальное разбрызгивание металла
        • Сварка в любом пространственном положении
        • Качественная упаковка служит дополнительной защитой от коррозии