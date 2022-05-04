Сварочная проволока Св-08Г2С-О Lincoln Electric К-300АО, 1.2 мм, 18 кг
Арт. X132646136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Проволока омедненная Lincoln Electric СВ-08Г2С-О, 1.2 мм (кассета 18 кг) – применяется для полуавтоматической сварки низкоуглеродистых низколегированных видов стали в защищенной среде углекислого газа и газовой смеси. Обладает стабильным горением и экономичным расходом. Швы получаются высококачественными, без пор, непроваров и иных дефектов.
Преимущества
- Диаметр – 1.2 мм
- Исполнение – кассета 18 кг
- Высокое качество изготавливаемых швов
- Минимальное разбрызгивание металла
- Сварка в любом пространственном положении
- Качественная упаковка служит дополнительной защитой от коррозии