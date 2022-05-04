Сварочная проволока Св-08Г2С-О Lincoln Electric К-300АО, 1.2 мм, 18 кг

Преимущества

Диаметр – 1.2 мм

Исполнение – кассета 18 кг

Высокое качество изготавливаемых швов

Минимальное разбрызгивание металла

Сварка в любом пространственном положении

Качественная упаковка служит дополнительной защитой от коррозии

Проволока омедненная Lincoln Electric СВ-08Г2С-О, 1.2 мм (кассета 18 кг) – применяется для полуавтоматической сварки низкоуглеродистых низколегированных видов стали в защищенной среде углекислого газа и газовой смеси. Обладает стабильным горением и экономичным расходом. Швы получаются высококачественными, без пор, непроваров и иных дефектов.