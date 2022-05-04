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Сварочная проволока по алюминию Start 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг
5.0
2
890 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока по алюминию Start 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг
    Арт. 77777X72022
    5.0
    2
    Сварочная проволока по алюминию Start 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг

      Сварочная проволока по алюминию Start 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X72022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в бухтах
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная проволока по алюминию START 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг - применяемая для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами.

        Преимущества

        • На постоянном токе DC Pulse
        • Защитный газ — Ar
        • Намотка рядная
        • Размер катушки - D100
        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов
        • Область применения - сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg