Сварочная проволока по алюминию Start 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг
Арт. 77777X72022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в бухтах
- Сварочная проволока по алюминию START 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг - применяемая для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами.
Преимущества
- На постоянном токе DC Pulse
- Защитный газ — Ar
- Намотка рядная
- Размер катушки - D100
- Устойчивая дуга
- Качественный шов
- Область применения - сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg