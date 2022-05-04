Преимущества

На постоянном токе DC Pulse

Защитный газ — Ar

Намотка рядная

Размер катушки - D100

Устойчивая дуга

Качественный шов

Область применения - сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg

Сварочная проволока по алюминию START 5356A0805, ALMg5, 0.8 мм, 0.5 кг - применяемая для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами.