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Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А (3 мм, бухта 30-40 кг)
5.0
2
230 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А (3 мм, бухта 30-40 кг)
    Арт. 72029
    5.0
    2
    Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А (3 мм, бухта 30-40 кг)

      Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А (3 мм, бухта 30-40 кг)

      230 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 72029
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в бухтах
      Все характеристики
      230 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А 3 мм применяется как вспомогательный элемент при сварочных работах, а именно при использовании углеродистого или низколегированного стального сплавов и их сварке в активных газовых веществах. Используя проволоку СЗСМ СВ-08А 3 мм можно получить правильный шов без изъяна, благодаря чему у сварных деталей повышается износостойкость и плотность как в месте соединения, так и в целом. Сварка с проволокой занимает куда меньше времени, потому как замена деталей для работы требуется реже. Также при использовании проволоки снижается риск расплескивания расплавленных материалов, и прилипания электрода к поверхности.

        Преимущества

        • Уменьшает время сварки
        • Исключает разбрызгивание металла
        • Оставляет чистый шов
        • Укрепляет детали