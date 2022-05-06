Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А (3 мм, бухта 30-40 кг)

Преимущества

Уменьшает время сварки

Исключает разбрызгивание металла

Оставляет чистый шов

Укрепляет детали

Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А 3 мм применяется как вспомогательный элемент при сварочных работах, а именно при использовании углеродистого или низколегированного стального сплавов и их сварке в активных газовых веществах. Используя проволоку СЗСМ СВ-08А 3 мм можно получить правильный шов без изъяна, благодаря чему у сварных деталей повышается износостойкость и плотность как в месте соединения, так и в целом. Сварка с проволокой занимает куда меньше времени, потому как замена деталей для работы требуется реже. Также при использовании проволоки снижается риск расплескивания расплавленных материалов, и прилипания электрода к поверхности.