Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А (3 мм, бухта 30-40 кг)
Арт. 72029
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в бухтах
- Сварочная проволока СЗСМ СВ-08А 3 мм применяется как вспомогательный элемент при сварочных работах, а именно при использовании углеродистого или низколегированного стального сплавов и их сварке в активных газовых веществах. Используя проволоку СЗСМ СВ-08А 3 мм можно получить правильный шов без изъяна, благодаря чему у сварных деталей повышается износостойкость и плотность как в месте соединения, так и в целом. Сварка с проволокой занимает куда меньше времени, потому как замена деталей для работы требуется реже. Также при использовании проволоки снижается риск расплескивания расплавленных материалов, и прилипания электрода к поверхности.
Преимущества
- Уменьшает время сварки
- Исключает разбрызгивание металла
- Оставляет чистый шов
- Укрепляет детали