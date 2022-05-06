Проволока сварочная СЗСМ СВ08А 3 мм (пруток)
Арт. 720378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|1000
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Относительное удлинение, %
|24
- Проволока сварочная СВ08А 3мм будет успешно расходоваться при автоматической сварке стальных сплавов использованием флюса или ручной сварке для получения более точного результата. С использованием прута СВ08А швы будут иметь гладкую, идеально выровненную поверхность, а место соединения будет устойчивым и долговременным. Благодаря уменьшенному содержанию серо- и фосфорсодержащих компонентов, проволока горит, не образуя брызг, хорошо растекается и равномерно распределяется по поверхности места сварки. Проволоку СВ08А купить стоит из-за ее качественного состава, выполненного в соответствии с ГОСТом, и обеспечивающего первоклассный сварочный шов.
Преимущества
- Повышает точность сварки;
- Не разбрызгивается;
- Имеет феноменальную покрывную способность;
- Оставляет ровный прочный шов.