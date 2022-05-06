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Проволока сварочная СЗСМ СВ08А 3 мм (пруток)
4.5
2
190 ₽
Присадочные прутки
    Проволока сварочная СЗСМ СВ08А 3 мм (пруток)
    Арт. 720378
    4.5
    2
    Проволока сварочная СЗСМ СВ08А 3 мм (пруток)

      Проволока сварочная СЗСМ СВ08А 3 мм (пруток)

      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 720378
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		1000
      Относительное удлинение, %
      		24
      Все характеристики
      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проволока сварочная СВ08А 3мм будет успешно расходоваться при автоматической сварке стальных сплавов использованием флюса или ручной сварке для получения более точного результата. С использованием прута СВ08А швы будут иметь гладкую, идеально выровненную поверхность, а место соединения будет устойчивым и долговременным. Благодаря уменьшенному содержанию серо- и фосфорсодержащих компонентов, проволока горит, не образуя брызг, хорошо растекается и равномерно распределяется по поверхности места сварки. Проволоку СВ08А купить стоит из-за ее качественного состава, выполненного в соответствии с ГОСТом, и обеспечивающего первоклассный сварочный шов.

        Преимущества

        • Повышает точность сварки;
        • Не разбрызгивается;
        • Имеет феноменальную покрывную способность;
        • Оставляет ровный прочный шов.