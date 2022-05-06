Проволока сварочная СЗСМ СВ08А 3 мм (пруток)

Преимущества

Повышает точность сварки;

Не разбрызгивается;

Имеет феноменальную покрывную способность;

Оставляет ровный прочный шов.

Проволока сварочная СВ08А 3мм будет успешно расходоваться при автоматической сварке стальных сплавов использованием флюса или ручной сварке для получения более точного результата. С использованием прута СВ08А швы будут иметь гладкую, идеально выровненную поверхность, а место соединения будет устойчивым и долговременным. Благодаря уменьшенному содержанию серо- и фосфорсодержащих компонентов, проволока горит, не образуя брызг, хорошо растекается и равномерно распределяется по поверхности места сварки. Проволоку СВ08А купить стоит из-за ее качественного состава, выполненного в соответствии с ГОСТом, и обеспечивающего первоклассный сварочный шов.