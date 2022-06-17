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Вязальная проволока АВЕГА ГОСТ 3282-74 (1.6 мм)
5.0
2
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Сварочная проволока
    Вязальная проволока АВЕГА ГОСТ 3282-74 (1.6 мм)
    Арт. 720869
    5.0
    2
    Вязальная проволока АВЕГА ГОСТ 3282-74 (1.6 мм)

      Вязальная проволока АВЕГА ГОСТ 3282-74 (1.6 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720869
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		АВЕГА
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в мотках
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вязальная проволока АВЕГА ГОСТ 3282-74 (1.6 мм) - выполняется из термически обработанной стали. Оттенок проволоки может изменяться: при светлом обжиге изделие имеет светлый цвет, а при черном – более темный. Следует заметить, что обработка улучшает многие свойства изделия. Проволока становится более пластичной и однородной. Этот товар покупают больше всего для изготовления оград или заборов. Также, с помощью нее изготавливают гвозди, увязки.