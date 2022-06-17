Вязальная проволока АВЕГА ГОСТ 3282-74 (1.6 мм) - выполняется из термически обработанной стали. Оттенок проволоки может изменяться: при светлом обжиге изделие имеет светлый цвет, а при черном – более темный. Следует заметить, что обработка улучшает многие свойства изделия. Проволока становится более пластичной и однородной. Этот товар покупают больше всего для изготовления оград или заборов. Также, с помощью нее изготавливают гвозди, увязки.