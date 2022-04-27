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Прожектор IEK ИО 500П (переноска)
5.0
2
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Фонари и фонарики
    Прожектор IEK ИО 500П (переноска)
    Арт. X2790780
    5.0
    2
    Прожектор IEK ИО 500П (переноска)
    Прожектор IEK ИО 500П (переноска)
      Прожектор IEK ИО 500П (переноска)
      Прожектор IEK ИО 500П (переноска)

      Прожектор IEK ИО 500П (переноска)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X2790780
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		IEK
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.1
      Габариты, мм
      		318x230x210
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прожектор мощностью 500 Вт предназначен для наружного освещения пространства в целом (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.) или подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.д.). Также может применяться для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, автостоянок и т.п.) в условиях конвекции воздуха.

        Преимущества

        • Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54
        • Корпус прожектора выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава
        • Керамический ламподержатель
        • Светоотражатель - алюминиевая фольга с рельефным тиснением
        • Стекло - термостойкое, закаленное
        • Контактная группа - из электротехнической меди
        • Антикоррозийное покрытие метизов и других металлических деталей
        • Резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления