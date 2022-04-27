Прожектор IEK ИО 500П (переноска)

Преимущества

Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54

Корпус прожектора выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава

Керамический ламподержатель

Светоотражатель - алюминиевая фольга с рельефным тиснением

Стекло - термостойкое, закаленное

Контактная группа - из электротехнической меди

Антикоррозийное покрытие метизов и других металлических деталей

Резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления

Прожектор мощностью 500 Вт предназначен для наружного освещения пространства в целом (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.) или подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.д.). Также может применяться для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, автостоянок и т.п.) в условиях конвекции воздуха.