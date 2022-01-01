Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
Арт. geototal_775
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Прозрачные защитные очки ADA VISOR PROTECT – очки для надежной защиты глаз от мелких осколков, стружки и пыли при работе с механическим и электрическим инструментом. Рекомендуются так же при занятии велоспортом, стрельбой, лабораторных исследованиях, работе с химикатами и т.п. Особенности и преимущества:
- Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.
- Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.
- ANTI UV 380. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 95% (UV 380).
- Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.
- Защитные очки ADA VISOR PROTECT качественные, ударопрочные и травмобезопасные очки для защиты глаз при работе с инструментом, опасными жидкостями и занятии спортом.
- Очки;
- Тканевый чехол.