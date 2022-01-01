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Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
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Очки
    Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
    Арт. geototal_775
    Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
    Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
    Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
      Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
      Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT
      Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT

      Прозрачные защитные очки Ada VISOR PROTECT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_775

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прозрачные защитные очки ADA VISOR PROTECT – очки для надежной защиты глаз от мелких осколков, стружки и пыли при работе с механическим и электрическим инструментом. Рекомендуются так же при занятии велоспортом, стрельбой, лабораторных исследованиях, работе с химикатами и т.п. Особенности и преимущества:
        • Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.
        • Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.
        • ANTI UV 380. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 95% (UV 380).
        • Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.
        • Защитные очки ADA VISOR PROTECT качественные, ударопрочные и травмобезопасные очки для защиты глаз при работе с инструментом, опасными жидкостями и занятии спортом.
        Комплектация:
        • Очки;
        • Тканевый чехол.