Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.

Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.

ANTI UV 380. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 95% (UV 380).

Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.

Защитные очки ADA VISOR PROTECT качественные, ударопрочные и травмобезопасные очки для защиты глаз при работе с инструментом, опасными жидкостями и занятии спортом.

Очки;

Тканевый чехол.

Прозрачные защитные очки ADA VISOR PROTECT – очки для надежной защиты глаз от мелких осколков, стружки и пыли при работе с механическим и электрическим инструментом. Рекомендуются так же при занятии велоспортом, стрельбой, лабораторных исследованиях, работе с химикатами и т.п. Особенности и преимущества:Комплектация: