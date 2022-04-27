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Сварочный пруток Deka ER 4043, 3.2мм, (5кг)
5.0
2
890 ₽
Присадочные прутки
    Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 3.2мм, (5кг)
    Арт. X13260361
    5.0
    2
    Сварочный пруток Deka ER 4043, 3.2мм, (5кг)
    Сварочный пруток Deka ER 4043, 3.2мм, (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER 4043, 3.2мм, (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER 4043, 3.2мм, (5кг)

      Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 3.2мм, (5кг)

      890 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13260361
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		1000
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      890 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Присадочный пруток ER 4043 DEKA СТ000001787 для сварки алюминия TIG ALSi-5 широко используют для аргонодуговой сварки литейных Al - Si; Al - Si - Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. Применение алюминиевого прутка широко распространено в пищевой промышленности, судостроении, железнодорожной и автомобильной промышленности, при сооружении резервуаров и цистерн т.п. Сварка производится на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.

        Преимущества

        • Удобство и простота использования
        • Долговечность сварного шва

        Химический состав, %

        • Al - основа
        • Mg - 0.022
        • Mn - 0.03
        • Ti - 0.05
        • Сu - 0.031
        • Si - 5.51