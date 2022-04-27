Сварочный пруток Deka ER 5356, 3.2мм (5кг)

Сварочный пруток Deka ER 5356, алюминиевый, 3.2мм (5кг)
Арт. X13260367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|1000
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Режим сварки
|с газом
- Пруток алюминиевый ER5356 DEKA СТ000001792 используется для аргонодуговой сварки металлоконструкции из алюминиевых и магниевых сплавов с содержанием магния не менее 3%, следующих марок AlMg6, AlMg5, AlMg4, AlMg3 на переменном токе (АC) в среде защитного газа(Ar).
Преимущества
- Удобство и простота использования
- Долговечность сварного шва
Химический состав, %
- Al - основа
- Mg - 5
- Mn - 0.15
- Ti - 0.08
- Cr - 0.12
- Si - 0.24