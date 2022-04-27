Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)

Преимущества

Удобство и простота использования

Долговечность сварного шва

Химический состав, % С - 0.015

Mn - 1.42

Si - 0.73

S - 0.006

P - 0.024

Cr - 19.54

Ni - 9.1



Cu - 0.18



Mo - 0.06



N - 0.054

Пруток нержавеющий ER308LSi DEKA СТ000001771 предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей с содержанием хрома и никеля типа 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 404 L и т.п. в среде Ar. Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п. Наплавленный металл 308 LSi обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва.