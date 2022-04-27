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Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)
5.0
2
1 410 ₽
Присадочные прутки
    Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)
    Арт. X132601102
    5.0
    2
    Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)
    Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)

      Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 1.6мм (5кг)

      1 410 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132601102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		1000
      Режим сварки
      		с газом
      Все характеристики
      1 410 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пруток нержавеющий ER308LSi DEKA СТ000001771 предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей с содержанием хрома и никеля типа 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 404 L и т.п. в среде Ar. Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п. Наплавленный металл 308 LSi обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва.

        Преимущества

        • Удобство и простота использования
        • Долговечность сварного шва

        Химический состав, %

        • С - 0.015
        • Mn - 1.42
        • Si - 0.73
        • S - 0.006
        • P - 0.024
        • Cr - 19.54
        • Ni - 9.1
        • Cu - 0.18
        • Mo - 0.06
        • N - 0.054