Сварочный пруток Deka ER-308LSi, нержавеющий, 2,4мм (5кг)
Арт. X132601103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|1000
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Режим сварки
|с газом
- Пруток нержавеющий ER308LSi DEKA СТ000001773 предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей с содержанием хрома и никеля типа 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 404 L и т.п. в среде Ar. Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п. Наплавленный металл 308 LSi обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва.
Преимущества
- Удобство и простота использования
- Долговечность сварного шва
Химический состав, %
- С - 0.015
- Mn - 1.42
- Si - 0.73
- S - 0.006
- P - 0.024
- Cr - 19.54
- Ni - 9.1
- Cu - 0.18
- Mo - 0.06
- N - 0.054