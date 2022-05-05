Сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 2.4мм (аналог СВ08Г2С)

Преимущества

Удобство и простота использования

Долговечность сварного шва

Омедненный сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 126024R150 - предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа, когда требуется максимально высокая пластичность сварного шва.