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Сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 2.4мм (аналог СВ08Г2С)
5.0
2
1 070 ₽
Присадочные прутки
    Сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 2.4мм (аналог СВ08Г2С)
    Арт. 720751
    5.0
    2
    Сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 2.4мм (аналог СВ08Г2С)

      Сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 2.4мм (аналог СВ08Г2С)

      1 070 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720751
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина, мм
      		1000
      Относительное удлинение, %
      		29
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Омедненный сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60  126024R150 - предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа, когда требуется максимально высокая пластичность сварного шва.

        Преимущества

        • Удобство и простота использования
        • Долговечность сварного шва