Сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 2.4мм (аналог СВ08Г2С)
Арт. 720751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Длина, мм
|1000
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Относительное удлинение, %
|29
- Омедненный сварочный пруток Esab OK TIGROD 12.60 126024R150 - предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа, когда требуется максимально высокая пластичность сварного шва.
Преимущества
- Удобство и простота использования
- Долговечность сварного шва