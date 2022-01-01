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Сварочный пруток Esab ОК TIGROD 12.64 СВ000008009 (2.4 мм, 5 кг)
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Присадочные прутки
    Сварочный пруток Esab ОК TIGROD 12.64 СВ000008009 (2.4 мм, 5 кг)
    Арт. 720724
    Сварочный пруток Esab ОК TIGROD 12.64 СВ000008009 (2.4 мм, 5 кг)

      Сварочный пруток Esab ОК TIGROD 12.64 СВ000008009 (2.4 мм, 5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720724

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина, мм
      		1000
      Относительное удлинение, %
      		26
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный пруток Esab ОК TIGROD 12.64 СВ000008009 (2.4 мм, 5 кг), предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа. В сравнении с OK Tigrod 12.60, данный пруток более легирован Mn и Si, что придает наплавленному металлу более высокую прочность, а также снижается склонность к образованию пор при сварке по загрязненным кромкам. Кроме того, повышенное содержание кремния придает расплавленному металлу ванны большую жидкотекучесть, благодаря чему поверхность наплавленного валика формируется более гладкой с плавным переходом от основного металла к шву.

        Преимущества

        • Удобство и простота использования
        • Долговечность сварного шва