Заказать пружина стартера (возвратная) stihl ms650/660 1122 190 0605
Пружина стартера (возвратная) STIHL MS650/660 1122 190 0605 – это запчасть, предназначенная с целью монтажа на замену негодным запасным частям. Комплектующие производства STIHL отличаются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят можно не бояться за работоспособность и производительность: Пружины стартера от STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 450 руб. на представленную деталь вызвана применением высококлассных компонентов.
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