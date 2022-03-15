Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
Арт. Х1272409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка
- Прямошлифовальная машина Bosch GGS 28 C 0.601.220.000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем "Чемпион" мощностью 600 Вт. Данная модель предназначена для шлифования металла и снятия с него заусенцев. Для защиты двигателя от поломок в инструменте предусмотрена функция отключения угольных щеток при их износе.
Преимущества
- Простота управления. Данная модель имеет удобный ползунковый переключатель, который фиксируется в положении "старт"
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Удобный хват. Узкий корпус прямошлифовальной машины Bosch GGS 28 C 0.601.220.000 - для удобного хвата инструмента при работе
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
- Система Constant-Electronic - для постоянного поддержания числа оборотов двигателя
- Система KickBack Stop - для защиты оператора и инструмента при случайной блокировке диска
- Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
- Модель оснащена двигателем "Чемпион" с плавным пуском и защитой от перегрева
- Пылезащитные обрезиненные шарикоподшипники - для уменьшения вибраций при работе