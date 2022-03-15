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Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
5.0
2
22 790 ₽
23 490 ₽
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
    Арт. Х1272409
    5.0
    2
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000

      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 C 0.601.220.000

      • -700 ₽
      22 790 ₽
      23 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272409
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка
      Все характеристики
      • -700 ₽
      22 790 ₽
      23 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямошлифовальная машина Bosch GGS 28 C 0.601.220.000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем "Чемпион" мощностью 600 Вт. Данная модель предназначена для шлифования металла и снятия с него заусенцев. Для защиты двигателя от поломок в инструменте предусмотрена функция отключения угольных щеток при их износе.

        Преимущества

        • Простота управления. Данная модель имеет удобный ползунковый переключатель, который фиксируется в положении "старт"
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Удобный хват. Узкий корпус прямошлифовальной машины Bosch GGS 28 C 0.601.220.000 - для удобного хвата инструмента при работе
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
        • Система Constant-Electronic - для постоянного поддержания числа оборотов двигателя
        • Система KickBack Stop - для защиты оператора и инструмента при случайной блокировке диска
        • Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
        • Модель оснащена двигателем "Чемпион" с плавным пуском и защитой от перегрева
        • Пылезащитные обрезиненные шарикоподшипники - для уменьшения вибраций при работе