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Прямая шлифмашина Crown CT13307
5.0
2
4 690 ₽
Прямые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Арт. О00000003956
5.0
2
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307
Прямая шлифмашина Crown CT13307

Прямая шлифмашина Crown CT13307

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4 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003956
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Установка на кронштей/штатив
Нет
Виды выполняемых работ
гравирование, шлифовка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Прямая шлифовальная машина Crown CT13307 предназначена для шлифовки труднодоступных мест, либо для гравировки различных поверхностей.

    Преимущества

    • Эргономичный корпус и резиновая накладка в местах хвата удобство эксплуатации
    • Для работ с мощной оснасткой предусмотрена дополнительная рукоять обеспечивающая надёжный контроль инструмента
    • Регулировка оборотов позволяет подобрать режим работы для конкретных условий
    • Металлический корпус редукторной части обеспечивает хорошее охлаждение инструмента при длительной эксплуатации
    • Простота в эксплуатации
    • Легкий вес и небольшие габариты для удобства работы