Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9

Преимущества

Мощный мотор шлифмашины Stanley STDG5006

Прорезиненный корпус для удобства работы

Быстрый доступ к щеткам

Чистое шлифование благодаря высоким оборотам 30000 об/мин

Шлифмашина Stanley STDG5006 отличается хорошей производительностью благодаря двигателю мощностью 500 Вт. Ее основное назначение - качественная шлифовка различных поверхностей. Машина обладает компактными размерами и небольшим весом, что обеспечивает удобство в работе. Прорезиненный корпус предотвращает выскальзывание инструмента из рук.