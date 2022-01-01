Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9
Арт. Х1272416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка
- Шлифмашина Stanley STDG5006 отличается хорошей производительностью благодаря двигателю мощностью 500 Вт. Ее основное назначение - качественная шлифовка различных поверхностей. Машина обладает компактными размерами и небольшим весом, что обеспечивает удобство в работе. Прорезиненный корпус предотвращает выскальзывание инструмента из рук.
Преимущества
- Мощный мотор шлифмашины Stanley STDG5006
- Прорезиненный корпус для удобства работы
- Быстрый доступ к щеткам
- Чистое шлифование благодаря высоким оборотам 30000 об/мин