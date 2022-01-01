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Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9
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Прямые шлифовальные машины
    Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9
    Арт. Х1272416
    Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9
    Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9
      Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9
      Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9

      Прямая шлифмашина Stanley STDG5006-B9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1272416

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина Stanley STDG5006 отличается хорошей производительностью благодаря двигателю мощностью 500 Вт. Ее основное назначение - качественная шлифовка различных поверхностей. Машина обладает компактными размерами и небольшим весом, что обеспечивает удобство в работе. Прорезиненный корпус предотвращает выскальзывание инструмента из рук.

        Преимущества

        • Мощный мотор шлифмашины Stanley STDG5006
        • Прорезиненный корпус для удобства работы
        • Быстрый доступ к щеткам
        • Чистое шлифование благодаря высоким оборотам 30000 об/мин