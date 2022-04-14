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Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
5.0
2
17 999 ₽
Прямые пневмошлифмашины
    Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
    Арт. X10191975
    5.0
    2
    Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
    Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
    Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
      Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
      Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
      Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000

      Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000

      17 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10191975
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		200x58x74
      Давление, бар
      		6.2
      Все характеристики
      17 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000 предназначена для шлифовки, зачистки, фрезерования и гравирования. Удобна для работы даже в труднодоступных местах. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что повышает рабочий ресурс инструмента. Отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне.

        Преимущества

        • Особенно мощный для использования в сложных условиях
        • Для шлифования ровных и изогнутых поверхностей различных материалов
        • Для удобной работы даже в труднодоступных местах
        • Теплоизоляционный и легкий корпус
        • Отвод воздуха через рукоятку - для предотвращения завихрения пыли в рабочей зоне
        • Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы
        • Компактный типоразмер для удобного управления одной рукой