Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000

Преимущества

Особенно мощный для использования в сложных условиях

Для шлифования ровных и изогнутых поверхностей различных материалов

Для удобной работы даже в труднодоступных местах

Теплоизоляционный и легкий корпус

Отвод воздуха через рукоятку - для предотвращения завихрения пыли в рабочей зоне

Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы

Компактный типоразмер для удобного управления одной рукой

Прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000 предназначена для шлифовки, зачистки, фрезерования и гравирования. Удобна для работы даже в труднодоступных местах. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что повышает рабочий ресурс инструмента. Отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне.