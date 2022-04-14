Пневматическая прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000
Арт. X10191975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|200x58x74
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Давление, бар
|6.2
- Прямая шлифмашина Metabo DG 700 601554000 предназначена для шлифовки, зачистки, фрезерования и гравирования. Удобна для работы даже в труднодоступных местах. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что повышает рабочий ресурс инструмента. Отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне.
Преимущества
- Особенно мощный для использования в сложных условиях
- Для шлифования ровных и изогнутых поверхностей различных материалов
- Для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Теплоизоляционный и легкий корпус
- Отвод воздуха через рукоятку - для предотвращения завихрения пыли в рабочей зоне
- Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы
- Компактный типоразмер для удобного управления одной рукой