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Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А
Арт. О00000041090
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Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А
Арт. О00000041090
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.46
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Габариты, мм
|335х50х133
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- Горелка ацетиленовая Г2А тип «Малютка» предназначена для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и прочих видов газопламенной обработки металлов. На горелках установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Горелка укомплектована латунными сварочными наконечниками с медными мундштуками, которые позволяют сваривать металлы разных толщин. Точная регулировка мощности пламени в пределах одного наконечника производится вентилями, ступенчатое изменение – сменой наконечников. Давление газа на входе и расход зависит от установленного наконечника. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.
Преимущества
- Горелка обладает компактными размерами и облегченной конструкцией
- Латунные сварочные наконечники для сварки металлов разных толщин входят в комплектацию
- Горелка укомплектована ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 мм без дополнительных переходников, и накидными гайками M12х1,25 для подачи кислорода и M12х1,25LH для подачи ацетилена
- Товар упакован в индивидуальную упаковку, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе