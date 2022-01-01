Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А

Преимущества

Горелка обладает компактными размерами и облегченной конструкцией

Латунные сварочные наконечники для сварки металлов разных толщин входят в комплектацию

Горелка укомплектована ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 мм без дополнительных переходников, и накидными гайками M12х1,25 для подачи кислорода и M12х1,25LH для подачи ацетилена

Товар упакован в индивидуальную упаковку, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе

Горелка ацетиленовая Г2А тип «Малютка» предназначена для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и прочих видов газопламенной обработки металлов. На горелках установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Горелка укомплектована латунными сварочными наконечниками с медными мундштуками, которые позволяют сваривать металлы разных толщин. Точная регулировка мощности пламени в пределах одного наконечника производится вентилями, ступенчатое изменение – сменой наконечников. Давление газа на входе и расход зависит от установленного наконечника. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.