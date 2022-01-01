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Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А
2 603 ₽
2 810 ₽
Горелки газовые
  • Персональная скидка
Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А
Арт. О00000041090
Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А
Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А
  • Персональная скидка
Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А
Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А

Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А тип "Малютка" №0А, 1А, 2А, 3А

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  • -207 ₽
2 603 ₽
2 810 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041090

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
0.46
Габариты, мм
335х50х133
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -207 ₽
2 603 ₽
2 810 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Горелка ацетиленовая Г2А тип «Малютка» предназначена для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и прочих видов газопламенной обработки металлов. На горелках установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Горелка укомплектована латунными сварочными наконечниками с медными мундштуками, которые позволяют сваривать металлы разных толщин. Точная регулировка мощности пламени в пределах одного наконечника производится вентилями, ступенчатое изменение – сменой наконечников. Давление газа на входе и расход зависит от установленного наконечника. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.

    Преимущества

    • Горелка обладает компактными размерами и облегченной конструкцией
    • Латунные сварочные наконечники для сварки металлов разных толщин входят в комплектацию
    • Горелка укомплектована ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 мм без дополнительных переходников, и накидными гайками M12х1,25 для подачи кислорода и M12х1,25LH для подачи ацетилена
    • Товар упакован в индивидуальную упаковку, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе