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Горелка ПТК МАСТЕР MIG MP 15 MST1503 (3 м)
4.5
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Горелка ПТК МАСТЕР MIG MP 15 MST1503 (3 м)
    Арт. О00000009892
    4.5
    2
    Горелка ПТК МАСТЕР MIG MP 15 MST1503 (3 м)

      Горелка ПТК МАСТЕР MIG MP 15 MST1503 (3 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009892
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Серия
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полуавтоматическая горелка MIG MP 15 с воздушным охлаждением. Подключается ко всем сварочным аппаратам с Евроадаптером.

        Преимущества

        • Возможность замены гусака
        • Угол изгиба гусака 40°
        • Гибкий силовой кабель
        • Износостойкое покрытие силового кабеля
        • Надежная фиксация в руке за счет резиновых ставок в рукоятке
        • Плавный курок
        • Подходит ко всем сварочным аппаратам с Евроадаптером
        • Брендированная коробка