Горелка ПТК МАСТЕР MIG MP 15 MST1503 (3 м)
Арт. О00000009892
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2
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Серия
|15
- Полуавтоматическая горелка MIG MP 15 с воздушным охлаждением. Подключается ко всем сварочным аппаратам с Евроадаптером.
Преимущества
- Возможность замены гусака
- Угол изгиба гусака 40°
- Гибкий силовой кабель
- Износостойкое покрытие силового кабеля
- Надежная фиксация в руке за счет резиновых ставок в рукоятке
- Плавный курок
- Подходит ко всем сварочным аппаратам с Евроадаптером
- Брендированная коробка