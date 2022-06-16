Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
5.0
2
64 360 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Арт. О00000008949
5.0
2
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300

Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
64 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 948 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000008949
5.0
2

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

Похожие товары с Степень защиты

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
64 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 948 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

С этим товаром смотрят

Регулятор ПТК У30/АР40-КР
3 810 ₽
5.0
Регулятор ПТК У30/АР40-КР
Синий рукав (6,3 мм, 40 м)
60 ₽
5.0
Синий рукав (6,3 мм, 40 м)
Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
60 ₽
Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
300 ₽
5.0
Манометр для редуктора YAFU, 4 атм, ацетилен
Держатель наконечника TBi 342P006012
175 ₽
5.0
Держатель наконечника TBi 342P006012
Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ омедненная, К300-52/18, 1.2 мм, 18 кг
5 040 ₽
5.0
Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ омедненная, К300-52/18, 1.2 мм, 18 кг
Токопроводящий наконечник TBi ECU 340P121262 (М8, 1,2x30 мм)
65 ₽
5.0
Токопроводящий наконечник TBi ECU 340P121262 (М8, 1,2x30 мм)
Токопроводящий наконечник TBi ECU 340P081073 (М6, 0,8x30 мм)
40 ₽
5.0
Токопроводящий наконечник TBi ECU 340P081073 (М6, 0,8x30 мм)
Угловая шлифмашина Hikoki G13SS2
3 250 ₽
3 470 ₽
5.0
Угловая шлифмашина Hikoki G13SS2
  • -220 ₽
Сварочная проволока ER70S-6 Deka СТ000001717, 1.2 мм, 15 кг
3 600 ₽
5.0
Сварочная проволока ER70S-6 Deka СТ000001717, 1.2 мм, 15 кг
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
4 020 ₽
4 840 ₽
4.7
Гидравлический подкатной домкрат Matrix 51020 (2 т., 135-355 мм)
  • -820 ₽
  • Персональная скидка
Сопло коническое 24КD Deka СТ000001868, 12.5 мм
140 ₽
5.0
Сопло коническое 24КD Deka СТ000001868, 12.5 мм
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300 может работать как с проволокой, так и с электродами. Высокая мощность возможность точной настройки параметров значительно облегчает процесс варки металла. Минимум брызг и времени на подбор параметров упрощает эксплуатацию. Конструкция основана на IGBT-транзисторах, которые преобразуют стандартный переменный ток в постоянный с повышением частоты. Прочный корпус и защитная автоматика повышают удобство эксплуатации сварочного аппарата.

    Преимущества

    • Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая
    • Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов
    • Дополнительная функция ручной дуговой сварки ММА. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 5,0 мм
    • Наличие кнопки холостого прогона проволоки
    • Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт
    • Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300)
    • Сборная платформа для перемещения газового баллона