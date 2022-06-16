Преимущества

Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая

Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов

Дополнительная функция ручной дуговой сварки ММА. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 5,0 мм

Наличие кнопки холостого прогона проволоки

Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт

Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300)

Сборная платформа для перемещения газового баллона

Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300 может работать как с проволокой, так и с электродами. Высокая мощность возможность точной настройки параметров значительно облегчает процесс варки металла. Минимум брызг и времени на подбор параметров упрощает эксплуатацию. Конструкция основана на IGBT-транзисторах, которые преобразуют стандартный переменный ток в постоянный с повышением частоты. Прочный корпус и защитная автоматика повышают удобство эксплуатации сварочного аппарата.