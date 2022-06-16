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Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300
Арт. О00000008949
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Да
|
Сварка алюминия
|Нет
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- Сварочный полуавтомат ПТК Профи Mig 300 может работать как с проволокой, так и с электродами. Высокая мощность возможность точной настройки параметров значительно облегчает процесс варки металла. Минимум брызг и времени на подбор параметров упрощает эксплуатацию. Конструкция основана на IGBT-транзисторах, которые преобразуют стандартный переменный ток в постоянный с повышением частоты. Прочный корпус и защитная автоматика повышают удобство эксплуатации сварочного аппарата.
Преимущества
- Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая
- Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов
- Дополнительная функция ручной дуговой сварки ММА. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 5,0 мм
- Наличие кнопки холостого прогона проволоки
- Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт
- Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300)
- Сборная платформа для перемещения газового баллона