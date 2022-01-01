Резак сварочный пропановый ПТК Р333, для резки металла и сталей

Преимущества

Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи пропана

Товар поставляется в индивидуальной упаковке, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе

Для защиты от противотока газа, а также от обратного удара пламени рекомендуется устанавливать клапана КОК (кислород) и КОГ (горючий газ) на входные штуцеры резака

Резак пропановый Р333 аналог резака «Маяк» предназначен для ручной разделительной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. На резаке установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Запорные вентили (кислород подогревающий, горючий газ и кислород режущий) изготовлены из нержавеющей стали. На штоке вентилей установлен уплотнитель из фторопласта. Данная конструкция позволяет легко подтянуть сальниковую гайку, чтобы добиться необходимого плавного открытия вентилей. Резак поставляется в сборе с внутренним мундштуком №2 и наружным №2П. Дополнительно укомплектован внутренними мундштуками №1 и 3. Давление газа на входе и расход зависит от установленного внутреннего мундштука.