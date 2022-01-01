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Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
3 309 ₽
4 450 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Резак пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Арт. О00000041098
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
  • Персональная скидка
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm

Резак пропановый ПТК Р333У L=900 mm

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  • -1 141 ₽
3 309 ₽
4 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041098

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
900х15х10
Расход рабочего газа, куб. м/ч
0.41
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 141 ₽
3 309 ₽
4 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Резак пропановый Р333У аналог резака «Маяк» предназначен для ручной разделительной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. На резаке установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Запорные вентили (кислород подогревающий, горючий газ и кислород режущий) изготовлены из нержавеющей стали. На штоке вентилей установлен уплотнитель из фторопласта. Данная конструкция позволяет легко подтянуть сальниковую гайку, чтобы добиться необходимого плавного открытия вентилей.
    Резак поставляется в сборе с внутренним мундштуком №2 и наружным №2П. Дополнительно укомплектован внутренними мундштуками №1 и 3. Давление газа на входе и расход зависит от установленного внутреннего мундштука. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.

    Преимущества

    • Угол наклона головки резака в 150° и удлиненная конструкция резака помогут производить работы в труднодоступных местах
    • Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи пропана
    • Товар поставляется в индивидуальной упаковке, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе
    • Для защиты от противотока газа, а также от обратного удара пламени рекомендуется устанавливать клапана КОК (кислород) и КОГ (горючий газ) на входные штуцеры резака