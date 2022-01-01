Резак сварочный пропановый ПТК Р333У L=900 mm

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Резак пропановый ПТК Р333У L=900 mm
Арт. О00000041098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|900х15х10
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Расход рабочего газа, куб. м/ч
|0.41
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Резак поставляется в сборе с внутренним мундштуком №2 и наружным №2П. Дополнительно укомплектован внутренними мундштуками №1 и 3. Давление газа на входе и расход зависит от установленного внутреннего мундштука. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.
Преимущества
- Угол наклона головки резака в 150° и удлиненная конструкция резака помогут производить работы в труднодоступных местах
- Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи пропана
- Товар поставляется в индивидуальной упаковке, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе
- Для защиты от противотока газа, а также от обратного удара пламени рекомендуется устанавливать клапана КОК (кислород) и КОГ (горючий газ) на входные штуцеры резака