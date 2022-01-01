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Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
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Сетевые дрели
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Арт. О00000020634
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт

    Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000020634

    Характеристики

    Производитель
    		Пульсар
    Тип
    		сетевой, дрель-миксер
    Тип двигателя
    		щеточный
    Мощность, Вт
    		900
    Тип патрона
    		M14
    Регулировка оборотов
    		Да
    Электронная регулировка оборотов
    		Да
    Количество скоростей
    		1
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Дрель-миксер ПУЛЬСАР МС 120-900 791-530 надежна и практична в работе. Подходит для перемешивания различных строительных смесей и составов. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Металлический корпус редуктора способствует лучшему отводу тепла. Обрезиненные рукоятки помогают надежно удерживать инструмент.

      Преимущества

      • Простота управления
      • Улучшенное охлаждение двигателя
      • Максимальный диаметр насадки - 120 мм
      • Металлический редуктор для долгого срока службы ПУЛЬСАР МС 120-900 791-530
      • Выключатель с фиксатором для удобства при продолжительных работах