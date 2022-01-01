Дрель-миксер Пульсар МС 120-900 791-530, 900 Вт
Арт. О00000020634
Характеристики
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Производитель
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Тип
|сетевой, дрель-миксер
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Тип двигателя
|щеточный
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Мощность, Вт
|900
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Тип патрона
|M14
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Регулировка оборотов
|Да
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Электронная регулировка оборотов
|Да
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Количество скоростей
|1
- Дрель-миксер ПУЛЬСАР МС 120-900 791-530 надежна и практична в работе. Подходит для перемешивания различных строительных смесей и составов. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Металлический корпус редуктора способствует лучшему отводу тепла. Обрезиненные рукоятки помогают надежно удерживать инструмент.
Преимущества
- Простота управления
- Улучшенное охлаждение двигателя
- Максимальный диаметр насадки - 120 мм
- Металлический редуктор для долгого срока службы ПУЛЬСАР МС 120-900 791-530
- Выключатель с фиксатором для удобства при продолжительных работах