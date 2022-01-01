Преимущества

Простота управления

Улучшенное охлаждение двигателя

Максимальный диаметр насадки - 120 мм

Металлический редуктор для долгого срока службы ПУЛЬСАР МС 120-900 791-530

Выключатель с фиксатором для удобства при продолжительных работах

Дрель-миксер ПУЛЬСАР МС 120-900 791-530 надежна и практична в работе. Подходит для перемешивания различных строительных смесей и составов. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Металлический корпус редуктора способствует лучшему отводу тепла. Обрезиненные рукоятки помогают надежно удерживать инструмент.