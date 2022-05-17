Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
Арт. 704236132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Объем бака для топлива, л
|24
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Расход топлива, л/ч
|1.9
- Дизельная пушка непрямого нагрева Ballu BHDN-20 служит для обогрева помещений, строительных площадок, тентов или временных сооружений. Пушка обладает корпусом с износостойким покрытием, камерой сгорания из нержавеющей стали, а также теплоизолированным кожухом электродвигателя. Устройство работает на дизельном топливе. Труба предназначена для отвода продуктов сгорания. Колеса облегчают перемещение пушки. Ручка предназначена для удержания и транспортировки устройства.
Преимущества
- Мощная система розжига с трансформатором 12 kV
- Трехходовой теплообменник из жаропрочной нержавеющей стали AISI 310S (КПД 90%)
- Возможность эксплуатации в агрессивных средах
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Износостойкое наружное покрытие корпуса
- Увеличенная мощность вентилятора
- Многоступенчатая система защиты
- Двухэлектродная система зажигания