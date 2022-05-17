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Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
    Арт. 704236132
    5.0
    2
    Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
    Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
    Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
      Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
      Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20
      Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20

      Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Объем бака для топлива, л
      		24
      Расход топлива, л/ч
      		1.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дизельная пушка непрямого нагрева Ballu BHDN-20 служит для обогрева помещений, строительных площадок, тентов или временных сооружений. Пушка обладает корпусом с износостойким покрытием, камерой сгорания из нержавеющей стали, а также теплоизолированным кожухом электродвигателя. Устройство работает на дизельном топливе. Труба предназначена для отвода продуктов сгорания. Колеса облегчают перемещение пушки. Ручка предназначена для удержания и транспортировки устройства.

        Преимущества 

        • Мощная система розжига с трансформатором 12 kV
        • Трехходовой теплообменник из жаропрочной нержавеющей стали AISI 310S (КПД 90%)
        • Возможность эксплуатации в агрессивных средах
        • Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
        • Теплоизолированный кожух электродвигателя
        • Камера сгорания из нержавеющей стали
        • Износостойкое наружное покрытие корпуса
        • Увеличенная мощность вентилятора
        • Многоступенчатая система защиты
        • Двухэлектродная система зажигания