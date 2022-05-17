Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-20

Дизельная пушка непрямого нагрева Ballu BHDN-20 служит для обогрева помещений, строительных площадок, тентов или временных сооружений. Пушка обладает корпусом с износостойким покрытием, камерой сгорания из нержавеющей стали, а также теплоизолированным кожухом электродвигателя. Устройство работает на дизельном топливе. Труба предназначена для отвода продуктов сгорания. Колеса облегчают перемещение пушки. Ручка предназначена для удержания и транспортировки устройства.

Преимущества