Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20

Преимущества

Корпус из металла высокой прочности, защищенный от образования коррозии

Топливный бак емкостью 12 литров с индикацией оставшегося уровня топлива

Встроенный регулируемый термостат поддерживает заданный уровень температуры, что обеспечивает возможность автономного использования

При возникновении опасных ситуаций калорифер автоматически отключается, за счет чего гарантируется безопасная эксплуатация

Максимальная производительность по воздуху – 590 м3/ч





Дизельный калорифер BHDP-20 производства компании Ballu – это переносная тепловая пушка прямого нагрева, которая предназначена для установки на различных промышленных участках: складах, производственных цехах, вспомогательных помещениях и т.д. Нагретый воздух выводится с продуктами сгорания топлива, поэтому тепловую пушку можно включать только на постоянно проветриваемых участках. Оборудование весит 10 кг и удобно в транспортировке за счет рукоятки на верхней части корпуса. Габаритные размеры – 680 x 400 x 280 мм. Прибор ориентирован на высокую производительность обогрева помещений, площадь которых достигает 200 м. Это обеспечивается за счет мощности обогрева, достигающей 20 кВт. Максимальное время непрерывного использования – 6 часов.