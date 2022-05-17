Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20
Арт. 704236133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Объем бака для топлива, л
|12
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Расход топлива, л/ч
|1.9
- Дизельный калорифер BHDP-20 производства компании Ballu – это переносная тепловая пушка прямого нагрева, которая предназначена для установки на различных промышленных участках: складах, производственных цехах, вспомогательных помещениях и т.д. Нагретый воздух выводится с продуктами сгорания топлива, поэтому тепловую пушку можно включать только на постоянно проветриваемых участках. Оборудование весит 10 кг и удобно в транспортировке за счет рукоятки на верхней части корпуса. Габаритные размеры – 680 x 400 x 280 мм. Прибор ориентирован на высокую производительность обогрева помещений, площадь которых достигает 200 м2. Это обеспечивается за счет мощности обогрева, достигающей 20 кВт. Максимальное время непрерывного использования – 6 часов.
Преимущества
- Корпус из металла высокой прочности, защищенный от образования коррозии
- Топливный бак емкостью 12 литров с индикацией оставшегося уровня топлива
- Встроенный регулируемый термостат поддерживает заданный уровень температуры, что обеспечивает возможность автономного использования
- При возникновении опасных ситуаций калорифер автоматически отключается, за счет чего гарантируется безопасная эксплуатация
- Максимальная производительность по воздуху – 590 м3/ч