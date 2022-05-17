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Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20
    Арт. 704236133
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20
      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20
      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20

      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Объем бака для топлива, л
      		12
      Расход топлива, л/ч
      		1.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дизельный калорифер BHDP-20 производства компании Ballu – это переносная тепловая пушка прямого нагрева, которая предназначена для установки на различных промышленных участках: складах, производственных цехах, вспомогательных помещениях и т.д. Нагретый воздух выводится с продуктами сгорания топлива, поэтому тепловую пушку можно включать только на постоянно проветриваемых участках. Оборудование весит 10 кг и удобно в транспортировке за счет рукоятки на верхней части корпуса. Габаритные размеры – 680 x 400 x 280 мм. Прибор ориентирован на высокую производительность обогрева помещений, площадь которых достигает 200 м2. Это обеспечивается за счет мощности обогрева, достигающей 20 кВт. Максимальное время непрерывного использования – 6 часов. 

        Преимущества

        • Корпус из металла высокой прочности, защищенный от образования коррозии
        • Топливный бак емкостью 12 литров с индикацией оставшегося уровня топлива
        • Встроенный регулируемый термостат поддерживает заданный уровень температуры, что обеспечивает возможность автономного использования
        • При возникновении опасных ситуаций калорифер автоматически отключается, за счет чего гарантируется безопасная эксплуатация
        • Максимальная производительность по воздуху – 590 м3