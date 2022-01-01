Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld AUTOSTART 1500

Преимущества

Мобильное ПЗУ

С отделением для проводов

Прочный корпус

Вентилируемый

Пуско-Зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 1500 BW1670А обладает высокой мощностью и предназначается как для быстрой зарядки аккумуляторов, так и для запуска автомобилей. Конструкция имеет прочный корпус, простую систему передвижения и удобное управление.Контрольная панель проста в понимании. Имеется шестиступенчатая регулировка мощности устройства. Для продолжительной работы без перегрева корпус оснащен вентиляционными отверстиями