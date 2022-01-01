Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld AUTOSTART 1500
Арт. X1307107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|2500
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Макс. ток заряда, А
|100
- Пуско-Зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 1500 BW1670А обладает высокой мощностью и предназначается как для быстрой зарядки аккумуляторов, так и для запуска автомобилей. Конструкция имеет прочный корпус, простую систему передвижения и удобное управление.
Контрольная панель проста в понимании. Имеется шестиступенчатая регулировка мощности устройства. Для продолжительной работы без перегрева корпус оснащен вентиляционными отверстиями
Преимущества
- Мобильное ПЗУ
- С отделением для проводов
- Прочный корпус
- Вентилируемый