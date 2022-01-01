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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld AUTOSTART 1500
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld AUTOSTART 1500
    Арт. X1307107
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld AUTOSTART 1500

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld AUTOSTART 1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307107

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		2500
      Макс. ток заряда, А
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пуско-Зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 1500 BW1670А обладает высокой мощностью и предназначается как для быстрой зарядки аккумуляторов, так и для запуска автомобилей. Конструкция имеет прочный корпус, простую систему передвижения и удобное управление.
        Контрольная панель проста в понимании. Имеется шестиступенчатая регулировка мощности устройства. Для продолжительной работы без перегрева корпус оснащен вентиляционными отверстиями

        Преимущества

        • Мобильное ПЗУ
        • С отделением для проводов
        • Прочный корпус
        • Вентилируемый