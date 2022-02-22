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Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
5.0
2
Найти аналог
Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
    Арт. X1307104
    5.0
    2
    Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
    Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
    Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
      Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
      Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
      Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A

      Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		10000
      Макс. ток заряда, А
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A широко применяется в автомастерских и станциях технического обслуживания для запуска или зарядки аккумуляторных батарей. Устройство позволяет заряжать 12 В и 24 В аккумуляторы. Модель оснащается отсеком, в котором удобно хранить провода с зажимами. Корпус аппарата изготавливается из прочного металла с защитой от коррозии.

        Преимущества

        • Удобное управление. Устройство имеет простую и понятную панель управления, что облегчает эксплуатацию
        • Шесть регулировок
        • Предохранитель - 2х100 А
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы