Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A широко применяется в автомастерских и станциях технического обслуживания для запуска или зарядки аккумуляторных батарей. Устройство позволяет заряжать 12 В и 24 В аккумуляторы. Модель оснащается отсеком, в котором удобно хранить провода с зажимами. Корпус аппарата изготавливается из прочного металла с защитой от коррозии.

Преимущества