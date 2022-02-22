Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A
Арт. X1307104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|10000
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Макс. ток заряда, А
|50
- Пуско-зарядное устройство BestWeld AUTOSTART 520 BW1640A широко применяется в автомастерских и станциях технического обслуживания для запуска или зарядки аккумуляторных батарей. Устройство позволяет заряжать 12 В и 24 В аккумуляторы. Модель оснащается отсеком, в котором удобно хранить провода с зажимами. Корпус аппарата изготавливается из прочного металла с защитой от коррозии.
Преимущества
- Удобное управление. Устройство имеет простую и понятную панель управления, что облегчает эксплуатацию
- Шесть регулировок
- Предохранитель - 2х100 А
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Удобное управление. Устройство имеет простую и понятную панель управления, что облегчает эксплуатацию