Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 400
Арт. X1307145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|2500
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Макс. ток заряда, А
|30
- Пуско-зарядное инверторное устройство BestWeld POWER i400-RUS BW1730R - специализированное оборудование для зарядки 12 В аккумуляторной батареи, а также запуска двигателя автомобиля или мотоцикла. Отлично подходит для эксплуатации в холодное время года и без труда справляется с поставленными задачами. Устройство выполняется в прочном металлическом корпусе, который надежно защищает внутренние рабочие узлы от механических повреждений. Ток зарядка саморегулируется от 5 до 9 А. Модель работает при температуре от -40 до +40 градусов
Преимущества
- Рабочий диапазон напряжения питания - 180-265 В
- Выходное напряжение в режиме заряда - 15 В
- Рекомендуемая цикличность в режиме пуска, запуск/пауза - 10/90 секунд
- Длина зарядных кабелей "+"/"-" - 0.8/0.8 м
- Сечение зарядных кабелей - 16 кв.мм
- Диапазон температуры хранения от -40 до +25 градусов
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы