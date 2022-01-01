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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 400
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 400
    Арт. X1307145
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 400

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307145

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		2500
      Макс. ток заряда, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное инверторное устройство BestWeld POWER i400-RUS BW1730R - специализированное оборудование для зарядки 12 В аккумуляторной батареи, а также запуска двигателя автомобиля или мотоцикла. Отлично подходит для эксплуатации в холодное время года и без труда справляется с поставленными задачами. Устройство выполняется в прочном металлическом корпусе, который надежно защищает внутренние рабочие узлы от механических повреждений. Ток зарядка саморегулируется от 5 до 9 А. Модель работает при температуре от -40 до +40 градусов

        Преимущества

        • Рабочий диапазон напряжения питания - 180-265 В
        • Выходное напряжение в режиме заряда - 15 В
        • Рекомендуемая цикличность в режиме пуска, запуск/пауза - 10/90 секунд
        • Длина зарядных кабелей "+"/"-" - 0.8/0.8 м
        • Сечение зарядных кабелей - 16 кв.мм
        • Диапазон температуры хранения от -40 до +25 градусов
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы