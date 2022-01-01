Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 400

Преимущества

Рабочий диапазон напряжения питания - 180-265 В

Выходное напряжение в режиме заряда - 15 В

Рекомендуемая цикличность в режиме пуска, запуск/пауза - 10/90 секунд

Длина зарядных кабелей "+"/"-" - 0.8/0.8 м

Сечение зарядных кабелей - 16 кв.мм

Диапазон температуры хранения от -40 до +25 градусов

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Пуско-зарядное инверторное устройство BestWeld POWER i400-RUS BW1730R - специализированное оборудование для зарядки 12 В аккумуляторной батареи, а также запуска двигателя автомобиля или мотоцикла. Отлично подходит для эксплуатации в холодное время года и без труда справляется с поставленными задачами. Устройство выполняется в прочном металлическом корпусе, который надежно защищает внутренние рабочие узлы от механических повреждений. Ток зарядка саморегулируется от 5 до 9 А. Модель работает при температуре от -40 до +40 градусов