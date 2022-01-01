Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 1500

Преимущества

Защита от перегрузок

Защита от короткого замыкания;

Защита от обратной полярности (в случае неосторожности)

Выходное напряжение 12 и 24 В

Большие пусковые токи

Малые габариты

Пуско-зарядное устройство Blue Weld MAJOR 1500 829807 используется в автохозяйствах и крупных транспортных парках для осуществление пуска транспорта или зарядки аккумуляторов на 12 и 24 вольта. Аппарат имеет достаточные пусковые токи для запуска грузового транспортного средства в холодное время года. Системы безопасности обеспечивают сохранность электрической цепи транспортного средства. Удобные зажимы позволяют быстро соединиться с аккумулятором. Колеса аппарата обеспечивают маневренность и облегчают транспортировку