Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 1500
Арт. 715308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|250
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Пуско-зарядное устройство Blue Weld MAJOR 1500 829807 используется в автохозяйствах и крупных транспортных парках для осуществление пуска транспорта или зарядки аккумуляторов на 12 и 24 вольта. Аппарат имеет достаточные пусковые токи для запуска грузового транспортного средства в холодное время года. Системы безопасности обеспечивают сохранность электрической цепи транспортного средства. Удобные зажимы позволяют быстро соединиться с аккумулятором. Колеса аппарата обеспечивают маневренность и облегчают транспортировку
Преимущества
- Защита от перегрузок
- Защита от короткого замыкания;
- Защита от обратной полярности (в случае неосторожности)
- Выходное напряжение 12 и 24 В
- Большие пусковые токи
- Малые габариты