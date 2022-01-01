Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 1500
Найти аналог
Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 1500
    Арт. 715308
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 1500

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715308

      Характеристики

      Производитель
      		BlueWeld
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		250
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство Blue Weld MAJOR 1500 829807 используется в автохозяйствах и крупных транспортных парках для осуществление пуска транспорта или зарядки аккумуляторов на 12 и 24 вольта. Аппарат имеет достаточные пусковые токи для запуска грузового транспортного средства в холодное время года. Системы безопасности обеспечивают сохранность электрической цепи транспортного средства. Удобные зажимы позволяют быстро соединиться с аккумулятором. Колеса аппарата обеспечивают маневренность и облегчают транспортировку

        Преимущества

        • Защита от перегрузок
        • Защита от короткого замыкания;
        • Защита от обратной полярности (в случае неосторожности)
        • Выходное напряжение 12 и 24 В
        • Большие пусковые токи
        • Малые габариты