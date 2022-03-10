Преимущества

Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start - трехфазное устройство, которое используется для запуска двигателей транспортных средств (от легковых автомобилей до тяжелой техники). Так же может заряжать свинцовые аккумуляторы, напряжение которых - 12/24 В, емкостью до 4000 А/ч. Предусмотрена защита от перегрузок и изменения полярности. Не повреждает электрику автомобиля при запуске двигателя. Транспортировочная рукоять. В верхней части корпуса Telwin energy 1500 Start 400V 829009 имеется рукоятка для лучшей управляемости во время транспортировки. Удобное хранение кабелей с зажимами. Предусматривается специальный отсек для хранения кабелей с зажимами. Легкое перемещение. Благодаря колесам устройство быстро и легко перемещается по рабочей площадке. Защита внутренних узлов. Металлический корпус устройства защищает внутренние элементы от повреждений.