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Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start
5.0
2
Найти аналог
Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start
    Арт. 715191
    5.0
    2
    Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start
    Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start
    Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start
      Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start
      Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start
      Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start

      Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 715191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Telwin
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		44000
      Макс. ток заряда, А
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 Start - трехфазное устройство, которое используется для запуска двигателей транспортных средств (от легковых автомобилей до тяжелой техники). Так же может заряжать свинцовые аккумуляторы, напряжение которых - 12/24 В, емкостью до 4000 А/ч. Предусмотрена защита от перегрузок и изменения полярности. Не повреждает электрику автомобиля при запуске двигателя. Транспортировочная рукоять. В верхней части корпуса Telwin energy 1500 Start 400V 829009 имеется рукоятка для лучшей управляемости во время транспортировки. Удобное хранение кабелей с зажимами. Предусматривается специальный отсек для хранения кабелей с зажимами. Легкое перемещение. Благодаря колесам устройство быстро и легко перемещается по рабочей площадке. Защита внутренних узлов. Металлический корпус устройства защищает внутренние элементы от повреждений.

        Преимущества

        • Небольшие габариты
        • Дистанционное управление для удобной работы
        • Защита от перегрузок и измененной полярности
        • Таймер для быстрой зарядки
        • Функция быстрой зарядки "Boost"
        • Ток конвенционального заряда - 130 А (12В), 220 А (24В)