Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 140
Арт. fubag_615
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|20
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Тип индикации
|дисплей, лампочка, стрелочная шкала
- Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 140 изготовлен с применением современных технологий. В конструкции предусмотрен амперметр, который позволяет визуально контролировать силу тока. Прочный корпус обеспечивает хорошую защиту рабочих элементов от внешних воздействий. Воздушная система охлаждения позволяет устройству работать длительное время. Минимальный ток зарядки - 12 А
Преимущества
- Простота управления
- Защита от короткого замыкания
- Изолированные клеммные зажимы
- Две ступени зарядки
- Прочный корпус