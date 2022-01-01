Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 140

Преимущества

Простота управления

Защита от короткого замыкания

Изолированные клеммные зажимы

Две ступени зарядки

Прочный корпус

Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 140 изготовлен с применением современных технологий. В конструкции предусмотрен амперметр, который позволяет визуально контролировать силу тока. Прочный корпус обеспечивает хорошую защиту рабочих элементов от внешних воздействий. Воздушная система охлаждения позволяет устройству работать длительное время. Минимальный ток зарядки - 12 А