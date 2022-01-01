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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 140
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 140
    Арт. fubag_615
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 140

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_615

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		20
      Тип индикации
      		дисплей, лампочка, стрелочная шкала
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 140 изготовлен с применением современных технологий. В конструкции предусмотрен амперметр, который позволяет визуально контролировать силу тока. Прочный корпус обеспечивает хорошую защиту рабочих элементов от внешних воздействий. Воздушная система охлаждения позволяет устройству работать длительное время. Минимальный ток зарядки - 12 А

        Преимущества

        • Простота управления
        • Защита от короткого замыкания
        • Изолированные клеммные зажимы
        • Две ступени зарядки
        • Прочный корпус