Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 180
Арт. fubag_616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|30
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Тип индикации
|дисплей, лампочка, стрелочная шкала
- Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 180 - безопасное и надежное оборудование, которое применяется в авторемонтных мастерских, на станциях технического обслуживания и частными автовладельцами для зарядки аккумуляторов. Небольшой вес и компактный корпус облегчают транспортировку и хранение устройства. Высокая надежность и безопасность при работе обеспечивается функцией защиты от перегрузок и измененной полярности
Преимущества
- Простота управления
- Защита от короткого замыкания
- Изолированные клеммные зажимы
- Две ступени зарядки
- Прочный корпус