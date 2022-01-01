Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 180

Преимущества

Простота управления

Защита от короткого замыкания

Изолированные клеммные зажимы

Две ступени зарядки

Прочный корпус

Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 180 - безопасное и надежное оборудование, которое применяется в авторемонтных мастерских, на станциях технического обслуживания и частными автовладельцами для зарядки аккумуляторов. Небольшой вес и компактный корпус облегчают транспортировку и хранение устройства. Высокая надежность и безопасность при работе обеспечивается функцией защиты от перегрузок и измененной полярности