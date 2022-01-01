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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 180
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 180
    Арт. fubag_616
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 180

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag FORCE 180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_616

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		30
      Тип индикации
      		дисплей, лампочка, стрелочная шкала
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 180 - безопасное и надежное оборудование, которое применяется в авторемонтных мастерских, на станциях технического обслуживания и частными автовладельцами для зарядки аккумуляторов. Небольшой вес и компактный корпус облегчают транспортировку и хранение устройства. Высокая надежность и безопасность при работе обеспечивается функцией защиты от перегрузок и измененной полярности

        Преимущества

        • Простота управления
        • Защита от короткого замыкания
        • Изолированные клеммные зажимы
        • Две ступени зарядки
        • Прочный корпус