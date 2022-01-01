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Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
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Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
    Арт. X1307155
    Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
    Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
    Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
    Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
      Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
      Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
      Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320
      Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320

      Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1307155

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		40
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320 - однофазный прибор, предназначенный для пуска двигателей всех типов транспортных средств независимо от вида топлива. Удобная ручка существенно упрощает перемещение по рабочей зоне. Прочный корпус эффективно защищает все внутренние элементы от механических повреждений. Аппарат легко разместить в любом удобном месте гаража или авторемонтной мастерской

        Преимущества

        Простота управления
        Защита от короткого замыкания
        Изолированные клеммные зажимы
        Индикатор зарядного тока
        Три режима работы в качестве зарядного устройства
        Прочный корпус