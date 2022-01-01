Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 320 - однофазный прибор, предназначенный для пуска двигателей всех типов транспортных средств независимо от вида топлива. Удобная ручка существенно упрощает перемещение по рабочей зоне. Прочный корпус эффективно защищает все внутренние элементы от механических повреждений. Аппарат легко разместить в любом удобном месте гаража или авторемонтной мастерской Преимущества Простота управления

Защита от короткого замыкания

Изолированные клеммные зажимы

Индикатор зарядного тока

Три режима работы в качестве зарядного устройства

Прочный корпус

