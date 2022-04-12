Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420 - профессиональный прибор, который позволяет быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе независимо от вида используемого автомобилем топлива. Аппарат удобен в подключении и не требует от пользователя приобретения специальных навыков. Удобная рукоятка в совокупности с колесами обеспечивают простоту и легкость перемещения прибора.

Преимущества