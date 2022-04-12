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Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
5.0
2
14 380 ₽
Пуско-зарядные устройства
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
Арт. X1307156
5.0
2
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420

Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420

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14 380 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X1307156
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. ток заряда, А
50
Регулировка тока заряда
ступенчатая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 380 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420 - профессиональный прибор, который позволяет быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе независимо от вида используемого автомобилем топлива. Аппарат удобен в подключении и не требует от пользователя приобретения специальных навыков. Удобная рукоятка в совокупности с колесами обеспечивают простоту и легкость перемещения прибора.

    Преимущества

    • Простое управление. Наглядная панель управления, выполненная в виде переключателей с указателями, значительно упрощает работу с устройством
    • Удобное хранение. Встроенный карман в конструкции пуско-зарядного устройства Fubag FORCE 420 обеспечивает удобное хранение зажимов и кабелей
    • Перемещение по рабочей зоне. Два колеса гарантируют простое перемещение прибора с одного рабочего места на другое
    • Работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В
    • Защита от короткого замыкания
    • Отсек для хранения кабелей и зажимов
    • Индикатор зарядного тока
    • 6 режимов работы в качестве зарядного устройства