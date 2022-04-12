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Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420
Арт. X1307156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|50
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Регулировка тока заряда
|ступенчатая
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Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 420 - профессиональный прибор, который позволяет быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе независимо от вида используемого автомобилем топлива. Аппарат удобен в подключении и не требует от пользователя приобретения специальных навыков. Удобная рукоятка в совокупности с колесами обеспечивают простоту и легкость перемещения прибора.
Преимущества
- Простое управление. Наглядная панель управления, выполненная в виде переключателей с указателями, значительно упрощает работу с устройством
- Удобное хранение. Встроенный карман в конструкции пуско-зарядного устройства Fubag FORCE 420 обеспечивает удобное хранение зажимов и кабелей
- Перемещение по рабочей зоне. Два колеса гарантируют простое перемещение прибора с одного рабочего места на другое
- Работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В
- Защита от короткого замыкания
- Отсек для хранения кабелей и зажимов
- Индикатор зарядного тока
- 6 режимов работы в качестве зарядного устройства
- Простое управление. Наглядная панель управления, выполненная в виде переключателей с указателями, значительно упрощает работу с устройством