Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 1000
Арт. 715324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|90
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Для грузового автомобиля
|Да
- Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 1001 99010038 представляет собой профессиональное оборудование, которое отличается высокой эффективностью и простотой управления. Модель оснащается переключателями, стрелочным амперметром, что дает возможность визуально контролировать основные рабочие параметры. Благодаря наличию запатентованной платы (CPS) в составе конструкции электронные приборы автомобиля защищены от повреждений при достижении пикового напряжения. Встроенный карман позволяет аккуратно хранить кабели.
Длина проводов крокодилов - 2.5 м
Преимущества
- Защита от перегрева
- Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с реверсивной полярностью
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Устойчивость к коррозии