Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 1000

Преимущества

Защита от перегрева

Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с реверсивной полярностью

Долгий срок службы

Не требует сложного технического обслуживания

Устойчивость к коррозии

Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 1001 99010038 представляет собой профессиональное оборудование, которое отличается высокой эффективностью и простотой управления. Модель оснащается переключателями, стрелочным амперметром, что дает возможность визуально контролировать основные рабочие параметры. Благодаря наличию запатентованной платы (CPS) в составе конструкции электронные приборы автомобиля защищены от повреждений при достижении пикового напряжения. Встроенный карман позволяет аккуратно хранить кабели.Длина проводов крокодилов - 2.5 м