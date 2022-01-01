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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 2000
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 2000
    Арт. 715259
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 2000

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715259

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		3500
      Макс. ток заряда, А
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 2000 99010544 обладает прекрасными техническими характеристиками, которые дают возможность обслуживать несколько аккумуляторов одновременно. Панель управления отличается эргономичностью и информативностью, что способствует легкости и удобству эксплуатации. Комплексная система защиты позволяет исключить вероятность преждевременного выхода из строя. Клеммы выполнены в виде клещей, что гарантирует быстрое и надежное подключение

        Преимущества

        • Маневренность
        • Устройство дистанционного запуска
        • Возможность осуществить экстренный запуск двигателя
        • Долгий срок службы
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Защита от перегрева