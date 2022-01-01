Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 2000

Преимущества

Маневренность

Устройство дистанционного запуска

Возможность осуществить экстренный запуск двигателя

Долгий срок службы

Не требует сложного технического обслуживания

Защита от перегрева

Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 2000 99010544 обладает прекрасными техническими характеристиками, которые дают возможность обслуживать несколько аккумуляторов одновременно. Панель управления отличается эргономичностью и информативностью, что способствует легкости и удобству эксплуатации. Комплексная система защиты позволяет исключить вероятность преждевременного выхода из строя. Клеммы выполнены в виде клещей, что гарантирует быстрое и надежное подключение