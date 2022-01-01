Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 2000
Арт. 715259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|3500
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Макс. ток заряда, А
|150
- Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 2000 99010544 обладает прекрасными техническими характеристиками, которые дают возможность обслуживать несколько аккумуляторов одновременно. Панель управления отличается эргономичностью и информативностью, что способствует легкости и удобству эксплуатации. Комплексная система защиты позволяет исключить вероятность преждевременного выхода из строя. Клеммы выполнены в виде клещей, что гарантирует быстрое и надежное подключение
Преимущества
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Маневренность
- Устройство дистанционного запуска
- Возможность осуществить экстренный запуск двигателя
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Защита от перегрева
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