Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
Арт. X1307136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|1800
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Макс. ток заряда, А
|75
- Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 701 99010037 представляет мощное и высокоэффективное оборудование. Благодаря наличию запатентованной платы (CPS) в составе конструкции электронные приборы автомобиля защищены от повреждений при достижении пикового напряжения. Основные элементы управления и контроля располагаются в одном месте, что способствует легкости и удобству эксплуатации. Встроенный карман обеспечивает возможность бережного хранения кабелей.
Длина проводов крокодилов - 2.5 м
Преимущества
- Защита от перегрева
- Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с реверсивной полярностью
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Устойчивость к коррозии