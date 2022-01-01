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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
    Арт. X1307136
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307136

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		1800
      Макс. ток заряда, А
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 701 99010037 представляет мощное и высокоэффективное оборудование. Благодаря наличию запатентованной платы (CPS) в составе конструкции электронные приборы автомобиля защищены от повреждений при достижении пикового напряжения. Основные элементы управления и контроля располагаются в одном месте, что способствует легкости и удобству эксплуатации. Встроенный карман обеспечивает возможность бережного хранения кабелей.
        Длина проводов крокодилов - 2.5 м

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с реверсивной полярностью
        • Долгий срок службы
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Устойчивость к коррозии