Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Autostar 701

Преимущества

Защита от перегрева

Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с реверсивной полярностью

Долгий срок службы

Не требует сложного технического обслуживания

Устойчивость к коррозии

Пуско-зарядное устройство HELVI Autostar 701 99010037 представляет мощное и высокоэффективное оборудование. Благодаря наличию запатентованной платы (CPS) в составе конструкции электронные приборы автомобиля защищены от повреждений при достижении пикового напряжения. Основные элементы управления и контроля располагаются в одном месте, что способствует легкости и удобству эксплуатации. Встроенный карман обеспечивает возможность бережного хранения кабелей.Длина проводов крокодилов - 2.5 м