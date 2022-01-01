Пуско-зарядное устройство HELVI Sprintcar 440 представляет собой мощное и высокоэффективное оборудование. Основные элементы управления и контроля располагаются в одном месте, что способствует удобству и простоте эксплуатации. Широкая ручка эргономичной формы обеспечивает маневренность модели при перемещении, что важно в условиях ограниченного пространства автомастерской или промышленной площадки. Конструкцией аппарата предусматривается наличие специального кармана, который служит для аккуратного хранения кабелей

Преимущества