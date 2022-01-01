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Пуско-зарядное устройство Helvi Sprintcar 440
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Пусковые устройства
    Пуско-зарядное устройство Helvi Sprintcar 440
    Арт. 715227
    Пуско-зарядное устройство Helvi Sprintcar 440

      Пуско-зарядное устройство Helvi Sprintcar 440

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715227

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		1
      Макс. ток заряда, А
      		55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI Sprintcar 440 представляет собой мощное и высокоэффективное оборудование. Основные элементы управления и контроля располагаются в одном месте, что способствует удобству и простоте эксплуатации. Широкая ручка эргономичной формы обеспечивает маневренность модели при перемещении, что важно в условиях ограниченного пространства автомастерской или промышленной площадки. Конструкцией аппарата предусматривается наличие специального кармана, который служит для аккуратного хранения кабелей

        Преимущества

        • Внутренний плавкий предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью
        • Защита от тепловых перегрузок
        • Устойчивость к коррозии
        • Долгий срок службы
        • Не требует сложного технического обслуживания