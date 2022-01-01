Пуско-зарядное устройство Helvi Sprintcar 440
Арт. 715227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|1
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Макс. ток заряда, А
|55
- Пуско-зарядное устройство HELVI Sprintcar 440 представляет собой мощное и высокоэффективное оборудование. Основные элементы управления и контроля располагаются в одном месте, что способствует удобству и простоте эксплуатации. Широкая ручка эргономичной формы обеспечивает маневренность модели при перемещении, что важно в условиях ограниченного пространства автомастерской или промышленной площадки. Конструкцией аппарата предусматривается наличие специального кармана, который служит для аккуратного хранения кабелей
Преимущества
- Внутренний плавкий предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью
- Защита от тепловых перегрузок
- Устойчивость к коррозии
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания