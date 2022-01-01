Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
Арт. 715127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|75
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Пуско-зарядное устройство HELVI SPRINT CAR 640 99010030 - надежное устройство для зарядки АКБ автотранспорта или быстрого запуска двигателя в холодное время года. Агрегат широко используется на станциях технического обслуживания, в автомастерских или частными автовладельцами. Длина проводов крокодилов - 2.5 м.
Зажимы типа "крокодил" обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта без потерь тока. Встроенная защита от перегрузки предотвращает поломку устройства
Преимущества
- Широкая сфера применения;
- Таймер;
- Амперметр;
- Защита от тепловых перегрузок;
- Внутренний плавкий предохранитель для защиты от короткого замыкания и подключения с обратной полярностью.