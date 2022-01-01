Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
Найти аналог
Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
    Арт. 715127
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715127

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		75
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI SPRINT CAR 640 99010030 - надежное устройство для зарядки АКБ автотранспорта или быстрого запуска двигателя в холодное время года. Агрегат широко используется на станциях технического обслуживания, в автомастерских или частными автовладельцами. Длина проводов крокодилов - 2.5 м.
        Зажимы типа "крокодил" обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта без потерь тока. Встроенная защита от перегрузки предотвращает поломку устройства

        Преимущества

        • Широкая сфера применения;
        • Таймер;
        • Амперметр;
        • Защита от тепловых перегрузок;
        • Внутренний плавкий предохранитель для защиты от короткого замыкания и подключения с обратной полярностью.