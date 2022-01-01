Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 640

Преимущества

Широкая сфера применения;

Таймер;

Амперметр;

Защита от тепловых перегрузок;

Внутренний плавкий предохранитель для защиты от короткого замыкания и подключения с обратной полярностью.

Пуско-зарядное устройство HELVI SPRINT CAR 640 99010030 - надежное устройство для зарядки АКБ автотранспорта или быстрого запуска двигателя в холодное время года. Агрегат широко используется на станциях технического обслуживания, в автомастерских или частными автовладельцами. Длина проводов крокодилов - 2.5 м.Зажимы типа "крокодил" обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта без потерь тока. Встроенная защита от перегрузки предотвращает поломку устройства