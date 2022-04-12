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Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Арт. X1307163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|8000
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Макс. ток заряда, А
|60
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Пускозарядное устройство PATRIOT BCT-400 Start используется для зарядки и легкого запуска в холодное время года различных типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей максимальной емкостью до 700 Ач. Спереди на корпусе имеется карман для удобного хранения всех проводов. Два больших колеса по бокам гарантируют легкое перемещение по рабочей площадке.
Преимущества
- Удобное управление. Панель управления оснащена всем необходимым для комфортной работы с устройством, в том числе таблицей основных технических характеристик
- Эффективное охлаждение. По всему корпусу пускозарядного устройства PATRIOT BCT-400 Start расположены многочисленные отверстия, обеспечивающие эффективный отвод тепла от внутренних узлов
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Защита от неправильной полярности
- Карман для хранения аксессуаров
- Удобная транспортировочная рукоятка
- Наличие амперметра
- Степень защиты - IP20
- Ток зарядки 12/24 В - 53/60 А
- Напряжение питания - 220 +/- 15% В
- Удобное управление. Панель управления оснащена всем необходимым для комфортной работы с устройством, в том числе таблицей основных технических характеристик