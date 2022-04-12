Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start

Пускозарядное устройство PATRIOT BCT-400 Start используется для зарядки и легкого запуска в холодное время года различных типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей максимальной емкостью до 700 Ач. Спереди на корпусе имеется карман для удобного хранения всех проводов. Два больших колеса по бокам гарантируют легкое перемещение по рабочей площадке.

Преимущества

