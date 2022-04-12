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Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
5.0
2
10 739 ₽
13 990 ₽
Пуско-зарядные устройства
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Арт. X1307163
5.0
2
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start
Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start

Пуско-зарядное устройство Patriot BCT-400 Start

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  • -3 251 ₽
10 739 ₽
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1307163
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
8000
Макс. ток заряда, А
60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 251 ₽
10 739 ₽
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пускозарядное устройство PATRIOT BCT-400 Start используется для зарядки и легкого запуска в холодное время года различных типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей максимальной емкостью до 700 Ач. Спереди на корпусе имеется карман для удобного хранения всех проводов. Два больших колеса по бокам гарантируют легкое перемещение по рабочей площадке.

    Преимущества

    • Удобное управление. Панель управления оснащена всем необходимым для комфортной работы с устройством, в том числе таблицей основных технических характеристик
    • Эффективное охлаждение. По всему корпусу пускозарядного устройства PATRIOT BCT-400 Start расположены многочисленные отверстия, обеспечивающие эффективный отвод тепла от внутренних узлов
    • Защита от перегрузки и короткого замыкания
    • Защита от неправильной полярности
    • Карман для хранения аксессуаров
    • Удобная транспортировочная рукоятка
    • Наличие амперметра
    • Степень защиты - IP20
    • Ток зарядки 12/24 В - 53/60 А
    • Напряжение питания - 220 +/- 15% В