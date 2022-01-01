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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-300
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-300
    Арт. X1307126
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-300

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1307126

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		6
      Макс. ток заряда, А
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start SCD-300 применяется для пуска бензиновых и дизельных двигателей, а также для зарядки кислотных и свинцовых аккумуляторов. Используется и для личных транспортных средств, и в условиях автомастерских. Воздушное охлаждение и термозащита предохраняют прибор от перегрева

        Преимущества

        • Термозащита предохраняет устройство от перегрева, продлевая срок его службы
        • Металлический корпус защищает от повреждений
        • Максимальный стартовый ток - 180 А
        • Воздушное охлаждение