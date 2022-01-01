Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-300

Преимущества

Термозащита предохраняет устройство от перегрева, продлевая срок его службы

Металлический корпус защищает от повреждений

Максимальный стартовый ток - 180 А

Воздушное охлаждение

Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start SCD-300 применяется для пуска бензиновых и дизельных двигателей, а также для зарядки кислотных и свинцовых аккумуляторов. Используется и для личных транспортных средств, и в условиях автомастерских. Воздушное охлаждение и термозащита предохраняют прибор от перегрева