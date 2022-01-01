Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-300
Арт. X1307126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|6
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Макс. ток заряда, А
|45
- Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start SCD-300 применяется для пуска бензиновых и дизельных двигателей, а также для зарядки кислотных и свинцовых аккумуляторов. Используется и для личных транспортных средств, и в условиях автомастерских. Воздушное охлаждение и термозащита предохраняют прибор от перегрева
Преимущества
- Термозащита предохраняет устройство от перегрева, продлевая срок его службы
- Металлический корпус защищает от повреждений
- Максимальный стартовый ток - 180 А
- Воздушное охлаждение