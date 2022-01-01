Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-400
Арт. X1307127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. ток заряда, А
|60
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Устройство для полупрофессионального или профессионального использования. Предназначено для зарядки свинцовых, кислотных аккумуляторов напряжением 12В и 24В, облегчения запуска автомобиля в холодную погоду. 4 ступени зарядки тока. Ускоренный режим зарядки с повышенным током. Амперметр, защита от перегрузки, неправильной полярности, короткого замыкания. Есть отсек для хранения проводов
Преимущества
- Колеса и ручки облегчают транспортировку устройства
- Металлическая конструкция предохраняет пускозарядное устройство от повреждений, обеспечивая более долгий срок эксплуатации
- Благодаря термозащите устройство не перегреется
- Воздушное охлаждение