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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-400
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-400
    Арт. X1307127
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-400

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1307127

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. ток заряда, А
      		60
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Устройство для полупрофессионального или профессионального использования. Предназначено для зарядки свинцовых, кислотных аккумуляторов напряжением 12В и 24В, облегчения запуска автомобиля в холодную погоду. 4 ступени зарядки тока. Ускоренный режим зарядки с повышенным током. Амперметр, защита от перегрузки, неправильной полярности, короткого замыкания. Есть отсек для хранения проводов

        Преимущества

        • Колеса и ручки облегчают транспортировку устройства
        • Металлическая конструкция предохраняет пускозарядное устройство от повреждений, обеспечивая более долгий срок эксплуатации
        • Благодаря термозащите устройство не перегреется
        • Воздушное охлаждение