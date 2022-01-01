Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-400

Устройство для полупрофессионального или профессионального использования. Предназначено для зарядки свинцовых, кислотных аккумуляторов напряжением 12В и 24В, облегчения запуска автомобиля в холодную погоду. 4 ступени зарядки тока. Ускоренный режим зарядки с повышенным током. Амперметр, защита от перегрузки, неправильной полярности, короткого замыкания. Есть отсек для хранения проводов

Преимущества