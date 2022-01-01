Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-600

Преимущества

6 ступеней тока зарядки

Отсек для хранения проводов

Таймер

Металлическая конструкция обеспечивает защиту от повреждений и увеличивает срок службы пуско-зарядного устройства

Термозащита предохраняет устройство от перегрева

Воздушное охлаждение

Ток зарядки в обычном режиме - 60 А, в режиме BOOST - 90 А

Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start SCD-600 предназначено не только для личного пользования, но и для применения в автомастерских. Используется для зарядки свинцовых и кислотных аккумуляторов и для запуска двигателей различного авто- и моторанспорта. Наличие воздушного охлаждения и термозащиты позволяет сберечь пускозарядное устройство от перегрева