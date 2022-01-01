Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-600
Арт. X1307130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. ток заряда, А
|90
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start SCD-600 предназначено не только для личного пользования, но и для применения в автомастерских. Используется для зарядки свинцовых и кислотных аккумуляторов и для запуска двигателей различного авто- и моторанспорта. Наличие воздушного охлаждения и термозащиты позволяет сберечь пускозарядное устройство от перегрева
Преимущества
- 6 ступеней тока зарядки
- Отсек для хранения проводов
- Таймер
- Металлическая конструкция обеспечивает защиту от повреждений и увеличивает срок службы пуско-зарядного устройства
- Термозащита предохраняет устройство от перегрева
- Воздушное охлаждение
- Ток зарядки в обычном режиме - 60 А, в режиме BOOST - 90 А