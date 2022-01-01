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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-600
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-600
    Арт. X1307130
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-600

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start SCD-600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1307130

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. ток заряда, А
      		90
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start SCD-600 предназначено не только для личного пользования, но и для применения в автомастерских.  Используется для зарядки свинцовых и кислотных аккумуляторов и для запуска двигателей различного авто- и моторанспорта. Наличие воздушного охлаждения и термозащиты позволяет сберечь пускозарядное устройство от перегрева

        Преимущества

        • 6 ступеней тока зарядки
        • Отсек для хранения проводов
        • Таймер
        • Металлическая конструкция обеспечивает защиту от повреждений и увеличивает срок службы пуско-зарядного устройства
        • Термозащита предохраняет устройство от перегрева
        • Воздушное охлаждение
        • Ток зарядки в обычном режиме - 60 А, в режиме BOOST - 90 А