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Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A
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Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A
    Арт. X1307152
    Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A

      Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307152

      Характеристики

      Производитель
      		MobilEn
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A  -  подходит для пуска бензиновых двигателей внутреннего сгорания объемом до 3-х литров, дизельных до 2-х литров.

        Преимущества

        • Автоотключение при полной зарядке
        • Индикатор уровня зарядки
        • Встроенный вращающийся фонарь
        • Возможность подключения преобразователей тока (12В-220В)