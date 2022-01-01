Преимущества

Автоотключение при полной зарядке

Индикатор уровня зарядки

Встроенный вращающийся фонарь

Возможность подключения преобразователей тока (12В-220В)

Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A - подходит для пуска бензиновых двигателей внутреннего сгорания объемом до 3-х литров, дизельных до 2-х литров.