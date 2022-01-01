Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A
Арт. X1307152
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Для грузового автомобиля
|Нет
|
Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Пуско-зарядное устройство MobilEn Start-Go 12V/400A - подходит для пуска бензиновых двигателей внутреннего сгорания объемом до 3-х литров, дизельных до 2-х литров.
Преимущества
- Автоотключение при полной зарядке
- Индикатор уровня зарядки
- Встроенный вращающийся фонарь
- Возможность подключения преобразователей тока (12В-220В)