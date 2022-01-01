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Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
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Пусковые устройства
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
    Арт. fubag_613
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
    Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)

      Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_613

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пусковое устройство FUBAG DRIVE 600 38637 представляет собой суперкомпактное автономное оборудование, которое служит для запуска двигателя объемом до 6 литров. Возможность зарядки смартфона, планшета, различной аппаратуры делает модель незаменимым помощником в походе, командировке или на рыбалке. Встроенный аккумулятор позволяет получать высокий пусковой ток при небольших габаритах самого приспособления. В комплект поставки входит чехол, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Емкость встроенного аккумулятора в 18000 мА/ч позволяет осуществить более 70 запусков до полного разряда
        • Широкий диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 градусов
        • Компактный и стильный дизайн
        • Сила пускового тока - 300 А
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество комплектующих
        • Светодиодный фонарь