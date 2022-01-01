Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
Арт. fubag_613
Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)
Арт. fubag_613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для грузового автомобиля
|Нет
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Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Пусковое устройство FUBAG DRIVE 600 38637 представляет собой суперкомпактное автономное оборудование, которое служит для запуска двигателя объемом до 6 литров. Возможность зарядки смартфона, планшета, различной аппаратуры делает модель незаменимым помощником в походе, командировке или на рыбалке. Встроенный аккумулятор позволяет получать высокий пусковой ток при небольших габаритах самого приспособления. В комплект поставки входит чехол, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки
Преимущества
- Емкость встроенного аккумулятора в 18000 мА/ч позволяет осуществить более 70 запусков до полного разряда
- Широкий диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 градусов
- Компактный и стильный дизайн
- Сила пускового тока - 300 А
- Долгий срок службы
- Высокое качество комплектующих
- Светодиодный фонарь