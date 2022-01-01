Пусковое устройство Fubag DRIVE 600 (ток запуска 600А_емкость аккумулятора 18000 мАч)

Преимущества

Емкость встроенного аккумулятора в 18000 мА/ч позволяет осуществить более 70 запусков до полного разряда

Широкий диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 градусов

Компактный и стильный дизайн

Сила пускового тока - 300 А

Долгий срок службы

Высокое качество комплектующих

Светодиодный фонарь

Пусковое устройство FUBAG DRIVE 600 38637 представляет собой суперкомпактное автономное оборудование, которое служит для запуска двигателя объемом до 6 литров. Возможность зарядки смартфона, планшета, различной аппаратуры делает модель незаменимым помощником в походе, командировке или на рыбалке. Встроенный аккумулятор позволяет получать высокий пусковой ток при небольших габаритах самого приспособления. В комплект поставки входит чехол, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки